衛福部今(20日)針對蘇偉碩查水表案再度進行回應，並稱已看到蘇偉碩醫師承認引用錯誤數據，若蘇醫師願意公開承認散播於網路上的訊息錯誤，衛福部也願意視情形，向警方補充說明蘇醫師已澄清之內容，以供辦案之參考。對此，有網友質疑，衛福部為何不乾脆撤告就好？甚至還幫衛福部翻譯出弦外之音。

對於衛福部稱蘇偉碩願意公開承認錯誤就會向警方補充說明，臉書粉專《歷史哥澄清唬》今發文指出，蘇醫生自己有說了是外國論文作者誤植數據，蘇後來也跟著修正，但蘇反對萊豬的立場始終不變，並依舊提出其他科學證據證明萊劑對人體有害。

同時，該粉專也質疑衛福部，「是說衛福部為什麼不撤告就好？ 還說要提供警方資料是什麼意思？」並在PO出的一張照片中寫道，「翻譯：不畫押？那就繼續打你五十大板」。

其他網友們也留言回應，「原來萊劑研究資料也是警察專長之一？所以才要向警方做交代？」、「官府告人，因為醫師拿論文一直宣傳，挑個毛病入人於罪，這就是獨裁，民眾看在眼裡，絕對不會放過」「是不是這個意思？你若認罪，保你無罪？」、「有政府會嚇人」。

(中時新聞網)