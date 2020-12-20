2020新北耶誕歡樂城最後壓軸的週末依然飄揚美妙樂聲，昨（19）晚熱鬧登場的是由17LIVE攜手知名音樂製作人任中強打造的《耶誕音樂同樂會》，邱振哲、卓義峯各自獻唱新歌並和17人氣Liver們打造新鮮跨界合作演出，儘管低溫飄雨仍澆不息台下觀眾的熱情，全程演出同時透過17LIVE官方頻道直播，讓線上觀眾即時參與互動，眾星歌聲舞蹈送暖，與百萬觀眾同歡。

Trapnest帶來開場舞，整齊劃一華麗多變的舞蹈動作，立刻炒熱現場氣氛，接著創新17LIVE-快閃音樂祭Round1～Round3獲得總榜積分前三名的17實力派音樂新星歐琳Olin、郭檸寧、琳琳（鄭怡琳）登場演出。成軍時間不長的Trapnest，威任、美祥、尊揚、范范、文豪、巨嬰6位帥氣大男生首次登上大型舞台難掩興奮緊張，一早就到場為晚上演出彩排準備，Trapnest吸引了大批熱情粉絲到場，粉絲們也把握難得親送偶像耶誕禮物難得機會，只要6位成員去一趟廁所，就會有粉絲送他們禮物。

卓義峯曾擔任17音樂節目《決戰17聲展台》導師，這次和鄭怡琳合唱一首〈你被寫在我的歌裡〉還加上歐琳的小提琴合奏，卓義峯和琳琳完美合音默契十足讓粉絲紛紛陶醉喊「耳朵懷孕了」「師徒CP」，卓義峯笑稱「幸好當時分數沒有把你打太低」，卓義峯更透露獻唱的新歌〈放棄你的是我〉，是之前節目參賽者17Liver吳憾的自創曲，當時歌曲讓他驚豔到忍不住跟吳憾開玩笑說「你不要唱歌，好好寫歌」，驚呼17LIVE有很多音樂人才，也一直不斷在音樂上有所進步。

壓軸登場的邱振哲與17耳膜女友郭檸寧、17首席小提琴天后歐琳Olin三人一起表演《陰天》，悠揚琴聲搭配上溫暖嗓音，為音樂會添加了一股浪漫情懷，2人歌聲的契合度，更是讓主持人圓圓大呼「唱著唱著有CP感了」。緊接著邱振哲帶來眾所期盼的〈太陽〉，希望能為現場不畏低溫的觀眾帶來一絲溫暖，還特別帶來即將收錄在明年新專輯的新歌〈好願意〉，而且是前一天才編完曲就現場首唱，果然邱振哲歌聲溫柔地撫慰大家的心靈，唱完後雨勢真的變小了，讓網友驚嘆直呼「用太陽撐起雨天了」。

(中時 )