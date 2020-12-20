國父紀念館旁高樓住宅傳火警 77歲獨居老伯死亡 21:512020/12/20 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國父紀念館旁高樓住宅傳火警 80歲獨居老伯死亡（圖／胡欣男攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市消防局今晚9時許獲報，大安區仁愛路4段高樓火警，竄出濃煙，消防員3條水線進入；勤務中心回報，大樓11樓有2名獨居長者待救，目前動員50多名警消破門搜索中，起火原因調查中。 根據最新消息，現場救出1名72歲林姓女，OHCA送往國泰醫院，一名江姓老伯77歲，明顯死亡未送醫，疏散22人（10男12女）。 拍不雅片恐嚇球星 北檢聲押禁見劉嫌 北市跨年晚會 柯要民眾戴口罩 (中時 ) #警消 #火警 #台北市大安區 #高樓住宅 #台北市消防局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竊錄球員自慰 1人上網賣 1人猛勒索 04:102020/12/20 社會新聞 截不雅照勒索球星譚傑龍 余嫌聲押禁見、劉嫌無管轄權駁回 09:042020/12/20 社會 平安就好 站庭看百態 陳文英頓悟人生 04:102020/12/20 地方新聞 旭富製藥大火止不住 延燒桃園紙廠與東陽精密 15:182020/12/20 社會 桃機旁藥廠爆炸竄濃煙大火 2人送醫、1人全身90％三度燙傷 12:502020/12/20 社會 製藥股模範生旭富火警 損失待評估、股價將衝擊 17:562020/12/20 財經 捷運土地爆重複徵收 1.7億飛了 04:102020/12/20 地方新聞 房貸、土建融餘額 將續創高 04:102020/12/20 專題周報 旭富製藥廠火勢太猛烈 恐怕明天才能撲滅 18:142020/12/20 社會 綠營粉專號召「抗中保台」挺黃捷 網友吐槽：背骨不用多她一人 19:272020/12/20 政治 中興電 全年EPS拚3元 04:102020/12/20 證券．權證 社會熱門新聞 UBA虎科大隊長載女友幫阿嬤慶生 遇車禍雙亡 - 新聞 收500請男網友「內射」女友 渣男躺床下接力嘿咻 - 社會 國父紀念館旁高樓住宅傳火警 77歲獨居老伯死亡 - 社會 開車時突收「紅線違停罰單」 男愣：地上原本沒畫線啊 - 社會 體重百公斤富家女結婚 攜上億嫁妝 曝照網驚：1斤肉10萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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