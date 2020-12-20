台北市消防局今晚9時許獲報，大安區仁愛路4段高樓火警，竄出濃煙，消防員3條水線進入；勤務中心回報，大樓11樓有2名獨居長者待救，目前動員50多名警消破門搜索中，起火原因調查中。

根據最新消息，現場救出1名72歲林姓女，OHCA送往國泰醫院，一名江姓老伯77歲，明顯死亡未送醫，疏散22人（10男12女）。

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(中時 )

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