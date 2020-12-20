51歲藝人侯昌明以節儉形象出名，日前帶著女兒侯塞蕾、兒子KenKen一起錄節目《同學來了》，得知讀國二的兒子背著他買了1萬多塊的球鞋，讓他當場變臉，氣問兒子：「你現在有什麼資格買一雙一萬多的布鞋？」也因此令兩人的社群平台被灌爆留言，今（20日）侯昌明便發文說明生氣的原因。

侯昌明說明，那雙鞋子是兒子從以前工作所得或是壓歲錢存下來去買的，「雖然他是用自己的錢，但是，我不高興的是怕兒子價值觀的偏差。我擔心的是兒子如果養成習慣未來是否有能力去面對自己的消費行為，但是同時我也必須以符合現在世代的成長環境去思考」。

侯昌明認為不能孩子和自己觀念不同，就打著以愛之名譴責他，而是要學習在錯誤的觀念中修正和成長，並強調孩子其實很乖，從前願意把存款拿來幫忙家中繳房貸，更不吝嗇為家人花錢，自己也慢慢看到他們日常的需要，知道他們的確長大了。

侯昌明表示，「沒有誰的教養方式絕對是對的，我們永遠都是每一天的新手父母，和孩子之間不斷地出招接招」，覺得所有父母都在努力維繫最親密的親子關係又不違背原則和教養方式，才能和諧的教導並給予孩子能聽進去的觀念，最後不但向kenken喊話：「爸爸一樣很愛你的喔」，也對標記女兒侯塞蕾說：「對你們兩個的愛絕對沒有比較的問題。」一家人溫馨情依舊。

前幾天帶孩子去上～同學來了 內容聊到兒子買了一萬多元的布鞋，我很生氣地告訴他：你有什麼資格在這個時候買這麼貴的鞋子😡 沒有想到各大媒體都拿出來報導，也讓很多人灌進兒子IG和我的臉書留言 有些人跟我們分享觀念，也有些人給予批評指教，很謝謝大家... 由侯昌明發佈於 2020年12月19日 星期六

(中時新聞網)