高雄雙載情侶疑未兩段式左轉，兩人遭追撞命危搶救中。（柯宗緯翻攝）

高雄雙載情侶疑未兩段式左轉，兩人遭追撞命危搶救中。（柯宗緯翻攝）

高市前鎮今（20）日晚間發生重大車禍，一對情侶騎機車雙載，行經凱旋四路與瑞田街交叉口，疑似未兩段式左轉，造成後方直行汽車追撞，20歲男子及20歲女子被撞飛數公尺遠，兩人無生命跡象，已被緊急送醫院搶救中，至於詳細事故原因仍待警方進一步釐清。

警方指出，這起事件發生在晚間6時35分，騎車的陳男與蔡女雙載，疑似未依規定兩段式左轉，釀成自小客車駕駛林男疑似未注意車前狀況，重機車右前車頭與自小客車左側車身碰撞後肇事。

警方指出，重機車駕駛和乘客送醫急救中，雙方駕駛都無酒精反應。

(中時 )