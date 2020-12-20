大陸連鎖火鍋品牌海底撈20日公布，已與成都東部新區管理委員會簽約，將取得目標土地的土地使用權、建設及開發目標土地，以作為海底撈總部園區。該項目預期5年建成，總投資額將不低於人民幣24億元。

陸媒格隆匯報導，海底撈公告顯示，該項目土地位於成都東部新區高明鎮白金山水庫片區，面積約1,348畝。該項目分為3階段，預期於2026年6月建成。

海底撈指出，海底撈總部園區將被打造成為餐飲行業交流的平台，以促進公司與餐飲行業上下游企業的溝通，推動產業的協同發展。

此外，隨著海底撈近年來的業務發展和未來擴張，公司的業務營運等方面需要更加標準化的管理，為公司的快速擴張提供支援。海底撈總部園區的開發及建設，也將有助為公司現有及未來的營運鞏固基礎，使公司更好控制技術研究及開發、食品安全、資訊技術、財務及餐廳擴張戰略等業務營運的關鍵。

(工商 )