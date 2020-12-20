由YouTube「九是廢」與「含羞草日記」、ACE8國際撲克競技協會共同發起2020「名人慈善聖誕德州大賽」20日在含羞草草爺及陳零九所組成的慈善戰隊，展開愛的益智競技比賽，活動現場吸引了王思佳、賴珮菱（路路LuLu）、聖結石、聖嫂嘟嘟、張勛傑等，近200位名人、YouTuber、歌手、演員、網紅等前來響應，就連綜藝天王吳宗憲也透過影片表達祝福：「德州撲克是世界級的一個風潮，雖然自己是不太會玩，但可以透過這次鬥智的活動，來推動社會公益，太好了」。

草爺說：其實這次活動，是陳零九率先發起的，因為有一次跟零九一起玩德州撲克，當時就是以若零九輸了就要幫我寫一首歌，我輸了就要在「含羞草日記」的頻道放上陳零九的「九是廢」冠名贊助一個月。結果最後是他輸了，我就獲得零九免費要幫我寫一首歌。後來，他為了想要打敗我，結果就有了要一起舉辦這次慈善活動的想法。草爺也說：「自己玩德州撲克的牌齡大概5年，喜愛的程度為了玩牌還買了一張大的發牌桌放家裡，覺得是一個很燒腦的競技活動。」

YouTuber賴珮菱（路路LuLu）也表示：「最近一直跟草爺有很多合作，上週也才剛跟草爺一起為了紅心字會拍攝公益廣告，前二天草爺發片記者會也去現場祝福，昨晚還一起被台北海洋科技大學頒發榮譽講師證書，跟草爺真的很有緣分。所以我這次是擔任草爺戰隊中，吉祥物的角色，雖然自己不太會玩，但還是會用元氣滿分的精神，一起用愛戰勝對方。」陳零九則說：「名人慈善聖誕德州大賽」是以愛為出發點、關懷兒童為號召，善款將捐贈給綠兒童慈善基金會協助弱勢兒童，改變孩子們的困境，陪伴許多弱勢孩子從負面的循環中走出來。

(中時 )