P＋聯盟球員譚傑龍等人遭恐嚇案，檢警追查，32歲余姓男子涉嫌架設色情網站，蒐集以釣魚手法，誘騙被害人視訊的不雅影片，放在網站上牟利。另名曾擔任職籃球員經紀人的39歲劉姓男子從網站下載後 ，再向譚傑龍等球員威脅恐嚇。刑事局19日將兩嫌逮捕到案，桃園地檢署檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見2人。法官裁定余嫌羈押禁見，另劉嫌因住新店，沒有管轄權而駁回，桃檢聯絡北檢，北檢指派檢察官朱玓偵辦，檢方訊後向台北地院聲押獲准。

北院裁定指出，劉嫌涉犯《刑法》散布猥褻之圖畫及影像、散布竊錄他人非公開活動及身體隱私部位之內容、詐欺取財既遂、未遂、恐嚇取財既遂、未遂、《兒童及少年性剝削防制條例》散布少年為猥褻行為之電子訊號等罪嫌疑重大。

且依據證據顯示，劉嫌持有的猥褻圖畫、影片、電子訊號等檔案數量繁多，可能還有被害人尚未到案，尚須檢察官進一步就相關證據逐一釐清、比對，參以目前網際網路及電子設備科技發達，劉嫌可以透過其他電子設備登入帳號後，刪除、變造、偽造其網路雲端硬碟的證據，足認有湮滅、偽造、變造證據之虞。

劉涉嫌自今年10月起，於短短2個月內，以詐欺、恐嚇手段，先後向多名被害人佯稱可以協助處理猥褻影片散布問題，或恫稱若不順應要求，將散布被害人猥褻影片，有反覆實行犯罪之虞。

北院審酌劉嫌所涉犯行尚有諸多疑點仍待檢察官調查、釐清，並考量本案被害人人數眾多、劉嫌所涉犯罪情節非輕，裁定羈押。

(中時 )