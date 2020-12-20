據「Defense News」等多家媒體報導，做為布萊德雷步兵戰鬥車的替代方案，美國陸軍17 日公布「可置換載人戰鬥車」(Optionally Manned Fighting Vehicle)需求建議書（RFP）。與過往大大不同，此回陸軍沒有詳列具體要求，而僅概括列出OMFV須具備的9大特性。甚至，陸軍沒有要求OMFV的基本規格與搭載人數，使競標廠商能充分發揮創意。

在新版RFP中，陸軍概括列出的特性包含存活率、足夠的機動力以跟上M1戰車的步伐；能擊退相近對手的排火力；重量夠輕以穿越歐洲8成以上的主要道路；後勤與維修等技術須與當前最新款汽車相符；能透過航空、鐵路、海運與其他主要方式運輸；與陸軍虛擬訓練環境相容的訓練能力。

此外，陸軍也希望能整合未來步兵工具─「整合式目視增強系統」（IVAS），至OMFV網路之中，以提供最即時的資訊給戰鬥中的士兵。

目前RFP已在網頁上公告，競標者須於2021年4月16前提出概念性投標；陸軍會在同年7月決標，屆時將展開15個月的設計階段。在此階段中，得標者須提出初步性能簡報，然後才進入詳細設計階段。

詳細設計階段將在2023財年至2024財年間進行。原型階段將於2025財年展開，車輛測試開始於2026財年，結束於2027財年。生產決定將於2027財年第4季決定，2030財年第2季展開全量生產。

在陸軍OMFV計畫的第二次競標中，陸軍盡可能讓競標廠商保持彈性，避免鉅細靡遺的要求，而僅提供概括地9大特性，讓投標廠商能無須投入大筆資金便提出設計概念。

在前次招標中，陸軍要求廠商交付實體競標樣品，導致德國萊茵金屬慘遭失格，英國航太系統公司(BAE)也不敢投標。最終，陸軍僅收到通用動力地面系統(GDLS)的競標樣品。這讓陸軍重新思考做法，並在新公布的RFP中採取開放選項的做法。

「Defense News」報導表示，OMFV吸引眾多外商競標，以搶食新型現代化平臺大餅。目前，萊茵金屬已和雷神與德事隆結盟、聯袂競標；另有多家公司準備投遞競標概念設計，如南韓的韓華集團。韓華集團正與萊茵金屬爭奪澳洲新行步兵戰鬥車的合約。

陸軍地面戰鬥系統計畫執行官狄恩(Glenn Dean)18日提到，外國競標者遇到最典型問題，便是美軍會發布許多機密資料；其中，軍方會列出招標品的詳細規格，而這通常與其性能要求有關，卻又是機密資料。

對外國競標商而言，須取得許可才能獲得機密文件。為此，外國競標者通常會與美藉主承包商合作，或在美設立子公司，或申請許可批准，以換取機密資訊；但即使與美軍常合作的合約商聯手，外國廠商也很難跨越安全認證的鴻溝。

不過，這次陸軍放棄前述道路，改走以「聯邦獲得法規」(FAR)為基礎的合約。這代表外國合約商在競標或取得初始設計合約時，機密問題已不再是難以跨越的門檻。隨著機密的問題跨越後，軍方可分享更多資訊，從而讓投標者能發揮主導地位。

(中時新聞網)