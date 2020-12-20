「國光女神」Lala蘇心甯擁有E罩杯姣好身材和甜美外型，加上個性活潑，是不少人心目中的女神，完全看不出已經38歲，還有個上國中的女兒，她也時常和粉絲分享辣照，20日她為了慶祝IG追蹤數破47萬，誠意曬出性感照，頓時掀起熱烈討論。

Lala在IG發文分享辣照，只見她身穿深藍色細肩帶低胸禮服，貼身的衣料襯出她火辣的身材曲線，豐滿的上圍更是呼之欲出，她也在文內興奮地宣布，「47萬解鎖成就！按照習俗就是要貼一張長輩圖慶祝」，引來不少朋友恭喜她，包括梁云菲都忍不住留言直呼「鼻血直噴」。

網友們也紛紛大讚，「這麼漂亮怎麼辦到的啦」、「好漂亮喔」、「想看全身的圖」、「美到不要不要的」、「美到不行不行的！」、「這角度超棒的啊」、「太火辣了，快撐不住了」、「也太辣長輩圖」、「看了那麼多長輩，還是最愛妳」、「平常就很美很辣了」。

(中時新聞網)