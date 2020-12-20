奈及利亞一名27歲農場工人歐瓦魯（Owalum Benedict Ochin）因為斬首他的朋友兼室友艾肯（Ekon）而被Akure治安法庭關押在監獄裡。原因竟然只是因為對方在晚餐的湯裡，加入一種他最討厭的調味料，他便認為這是朋友在挑釁他。

根據《The Nation》報導，整起案件發生在阿庫雷地區，歐瓦魯和艾肯都是在森林保護區從事為毒梟種植印度大麻的勞工。11月29日晚間6時30分左右，歐瓦魯下班回家後與朋友兼室友的艾肯一起煮晚餐吃，期間艾肯隨手就把一種調味料加入湯中，但這種調味料剛好是歐瓦魯最厭惡的，於是他氣得與艾肯理論，之後竟演變成全武行，互拿刀子攻擊對方。

歐瓦魯最後占了上風，將艾肯砍得遍體鱗傷，甚至斬首了艾肯，「我殺了我的朋友艾肯，因為他激怒了我，我們正在煮湯，他去摘一片葉子，他明知道會讓我的胃不舒服，然後把它放在湯裡。」

歐瓦魯沒有向警方自首，反而用一個袋子把艾肯的頭顱包起來，然後藏在灌木叢裡，希望藉由這樣，他的罪行就不會被發現。然而有人報案後，警方很快就發現了艾肯的屍體，馬上鎖定歐瓦魯為最大嫌疑的人，將他逮捕歸案。

歐瓦魯被警方以「謀殺和謀殺未遂」2項罪名遭到起訴，事後他稱，因為認為艾肯在挑釁他，才會將他殺害，「我以前吃過那種調味料，吃完之後整個腸胃都很不舒服，反胃了好一陣子，負責煮湯的艾肯，明明知道這種調味料會讓我不舒服，他還照樣加進去，很像是對我的挑釁，所以我才會如此氣憤。」該案將延期至2021年1月21日審理。

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(中時新聞網)