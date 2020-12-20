（7-ELEVEN旗下自有品牌「御料小館」推出個人化杯裝冷凍食品，預估將帶動相關業績成長一至二成以上。圖／業者提供）

今年疫情加速超商冷凍食品業績攀升，為進一步搶攻個人化的冷凍食品商機，繼全家今年初推出「媽媽煮藝」冷凍杯裝主食系列，以小份量、多樣搭配優勢，成功推升自有品牌冷凍商品業績成長近二成；7-ELEVEN也宣布旗下自有品牌「御料小館」推出全新個人化杯裝冷凍食品新結構，預估將帶動相關業績成長一至二成以上！

7-ELEVEN指出，「御料小館」2018年推出，以滷味商品起家，目前商品結構涵蓋冷藏配菜及冷凍食品，總品項數近20支，即日起再推出個人化杯裝冷凍食品，是將原本「袋裝」主食變成「杯裝」，除了提升食用的便利性，包裝上也結合OPEN家族肖像設計，餐點內容主打小份量，可跟其他小菜、輕食搭配，創造1+1>2的併買效應。

7-ELEVEN表示，首波推出的杯裝冷凍食品新品有三款，包括「炙燒豚肉丼」、「沙茶豬肉炒麵」跟「青醬蛤蜊義大利麵」，橫跨日式、台式及義式料理，即日起至2021年1月7日還有「冷凍指定主食+配菜省10元」活動，整體可選擇品項高達50款，讓消費者自由搭配，滿足上班族、單身族及小家庭多樣化需求。

全家也表示，觀察近年民眾「非典型」用餐時間增加，加上少量、多餐的飲食習慣趨勢上升，「小份量商機」正夯，因此，全家早在今年1月就推出國內超商首見的冷凍杯裝主食系列，近一年來已推出義大利麵、炒飯、配菜等多元品項，涵蓋韓式、泰式、日式等口味，累計迄今銷量已超過260萬份，疊起來相當於450座台北101。

全家指出，冷凍杯裝主食系列因食用方便、份量剛好，擁有多樣化的搭配優勢，推出後成功帶動自有品牌「媽媽煮藝」冷凍商品業績成長近二成，且觀察消費者購買時段主要集中於晚餐、宵夜，也會跟其他袋裝小吃併買，冷凍杯裝系列儼然已成為「媽媽煮藝」商品的新勢力。

隨著時序入冬，全家表示，氣溫下降消費者口味也偏向濃郁系，近期「媽媽煮藝」再攜手日式家庭餐廳Royal Host「樂雅樂」推出「日式可可咖哩飯」跟「咖哩豬肉烏龍麵」兩款冷凍杯裝咖哩新品，即日起至12月29日搭「自由配」組合，還可享指定鮮食任選2件省5元、3件省10元優惠。

(工商 )