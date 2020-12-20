紙風車藝術卡車長年在台灣各鄉間跑透透，為藝文團體提供最佳舞台。迎來新卡車將於明年啟動，即將成真火舞團今(20)日以表演《火焰世家》，陪伴將退役的藝術卡車，在涼爽夜裡，為嘉義市民獻上最熱情的演出。

即將成真火舞團團長蔡宏毅表示，很榮幸可以參與藝術卡車退役前的最後一場演出，「藝術卡車從103年開始將各類表演團隊帶到全台各地，陪伴大小朋友完成213場演出。因為法令政策的關係，火舞一直以來都沒有一個正式的舞台，因為藝術卡車，我們才能在台灣的各地表演這齣全世界僅有的火舞兒童劇。」

熊熊火焰在觀眾眼前燃起，隨音樂與燈光，變成一幕幕令人難以忘懷景象，火舞團雙團長郭彥甫與蔡宏毅，決心要把這樣的視覺震撼帶給台灣的觀眾。此回他們與紙風車藝術卡車聯手，呈獻一場變形金剛舞台與帥氣火舞的精彩開台秀，讓聚集在嘉義港坪國小的觀眾嗨翻天。

今晚演出除是紙風車現有藝術卡車最後一場演出外，同樣是交通部觀光局小鎮遊戲趣2.0最終場演出。紙風車劇團下午先赴高雄六龜的龍興國小，帶來《巫頂環遊世界》，由紙風車靈魂人物「巫頂」串場，結合〈牛蛙愛唱歌〉、〈起床號〉、〈小芬小蓮海底歷險記〉及〈海底世界運動會〉等四大片段演出。

下午赴龍興國小觀賞表演的立委邱議瑩表示，「正值秋冬之際，高雄天氣剛好涼爽舒服，歡迎大家來高雄的後花園走走玩玩，特別是六龜這邊還有寶來溫泉，看完紙風車今天的演出，在寶來泡溫泉住一晚。」。

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處副處長陳榮欽表示，觀光局自2019年起開始推動小鎮觀光，每年都會選出特色經典小鎮，「明年新的30小鎮也已出爐，未來也希望這樣的藝術觀光也將持續在小鎮發酵，希望讓更多人體驗小鎮的藝術文化之美。」

(中時 )