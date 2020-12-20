大陸一對情侶想開火鍋店卻沒錢，男子竟然說服17 歲女友下海賣淫，再由他親自送到約炮的地點給恩客，警方接獲線報，逮捕這對情侶，得知男子為了開火鍋，說服女友下海賣淫，當場傻眼。

大陸江西省玉山縣公安局日前接獲線報，指某酒店有人賣淫，警力前往追查果然逮獲一名17歲唐姓少女，再傳喚李姓男友到案。警方調查後發現，李男為了籌錢開火鍋店，竟把女友當成搖錢樹，說服下海賣淫，幫他賺開店的資金。

據陸媒報導，唐女自幼父母離異，初中未讀完就輟學，先後到浙江、杭州等地打工，後來在一家美容美甲店當學徒，今年在網路交友平台，認識在酒吧擔任服務員李姓男子，雙方交談甚歡，進而男女朋友。

2人交往後開始規劃未來，李男對唐女表示，不想一直為別人打工，想自己做老板，開火鍋店，但必須要有一筆資金。不料說完後，卻提議要唐女賣淫籌錢，唐女同意後，便在交友軟體攬客，談妥價碼，再由李男親自送唐女到約好的性交易地點。

2人被捕後，李男因涉嫌媒介賣淫，遭依法刑事拘留，唐女則被公安機關處以行政拘留處罰，另1名嫖處以行政罰款。

(中時新聞網)