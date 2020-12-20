大陸氣質女星江疏影今年以電視劇《三十而已》的「王漫妮」一角，再攀演藝事業高峰，也讓江疏影人氣爆棚，而江疏影今（20日）晚則俏麗現身「2020騰訊視頻 星光大賞」紅毯，只見江疏影身穿桃紅色魚尾禮服，她胸口豪開中門，一走路雙峰就狂晃，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

江疏影今晚俏麗現身「2020騰訊視頻 星光大賞」紅毯，並為典禮擔任星光大使，只見江疏影以一襲桃紅色魚尾長裙絕美亮相，禮服收腰、蓬裙的設計，讓江疏影前凸後翹的身材曲線一覽無遺，仿佛是真人版美人魚。

江疏影雙峰超有料，胸前布料更是快包不住她的傲人上圍。（圖／取材自騰訊視頻微博）

更吸睛的是，江疏影胸口豪開中門，深V設計不僅讓她美胸呼之欲出，而江疏影走起路來，雙峰晃個不停，胸前布料更是快包不住江疏影的傲人上圍，畫面辣翻天，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

江疏影在紅毯上大展親民，表示她今晚會很忙碌，除了走紅毯外還要主持、唱歌，不過江疏影也幽默說：「最重要的是，我是來看帥哥的」，而江疏影最後還直呼：「我太冷了，我先走了」，此話一出逗樂全場，但也讓外界心疼她不畏低溫，仍敬業秀出自己最美的一面。

(中時新聞網)