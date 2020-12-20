民進黨桃園市議員王浩宇，罷免案將在明年1月16日舉行投票。(圖/翻攝自王浩宇臉書)

桃園市議員王浩宇罷免案11月由中央選舉委員會審查通過，將於明年1月16日投票，為將罷免能量衝到最高，罷免王浩宇總部20日更發起「罷王貪食蛇」機車遊行。此外，有不少藍營民代也參與其中，並透露除藍營之外，還有不少黨派也加入到罷免行動當中。

針對「罷王貪食蛇」機車遊行，罷免總部發言人邱仁德表示，這是總部於二階通過以來，首次舉辦大型宣傳活動，原先以為會降下綿綿細雨，幸虧天公作美，「沒有『宇』的天氣特別溫暖」，並期活動能喚醒中壢市民的自主意識，勇敢在明年年初投下罷免票。而王浩宇對此則表示尊重，不願多做評論

根據《TVBS》報導，國民黨桃園市議員黃敬平也參加了這次「罷王貪食蛇」機車遊行，他還直言，「罷免一個言而無信的人，一定要加大宣傳，讓大家都知道」。

至於藍營和其他黨派參與罷免活動的狀況，藍委魯明哲表示，「黨中央也特別下到中壢來，要辦超過10場的，地方的與民有約說明會」；前立委陳學聖也透露，「到了一月接近投票的時候，還會有大型的造勢活動，除了藍營有動作之外，其他黨派私下暗助也蠻多的」。

(中時新聞網)