今年的諸羅山盃少棒賽，前Lamigo桃猿投手曾琮萱也率領他組成的社區棒球隊「秀朗巨星」前來參加，首戰對上同為社區隊伍的棒球小子，打到突破僵局制以5比6惜敗，擔任總教練的曾琮萱肯定自家球員表現說：「我們從落後4分追到突破僵局才輸。」

曾琮萱離開職棒舞台後，3年前開始在台北市政府工務局水利工程處服務，不過工作之餘他沒有忘卻棒球，在新北市雙和地區成立秀朗巨星社區棒球隊，讓喜歡棒球的孩子不會因當地缺乏校隊的而無球可打。

今年曾琮萱首次帶隊到嘉義參加諸羅山盃，驗收平時的訓練成果，「我們成立3年了，想說挑戰盃賽試試看，其實去年就想報名了，但是沒時間，今年特地提早跟家長們說，給孩子外宿比賽的經驗。」

為了出征諸羅山盃，曾琮萱替學員新購4支球棒，其中2支是單價近7000元的碳纖維棒，若再加上頭盔，這趟多掏了4萬塊替學生添行頭，他笑說，「收費都花在學生身上了，出來打比賽要體面，雖然我們球技還不到很好，但設備不能輸，學生也很開心，說有彈力棒當武器。」

(中時 )