「聲量看政治」統計蘇偉碩的政治聲量，蘇要求傳喚總統蔡英文作證，這時的聲量最高。(翻攝「聲量看政治」粉專)

醫師蘇偉碩因為反萊豬議題，被衛福部告發，高雄三民二分局原定12月25日約談，外界質疑警方是在「查水表」，目前警方暫時取消傳喚動作。「聲量看政治」粉專則貼出一圖顯示蘇偉碩新聞趨勢從低到高，直指政府若處理這件事時更有智慧，就不會換來政府負面的罵名。

臉書粉專「聲量看政治」統計蘇偉碩的政治聲量，蘇偉碩發表「萊劑的毒性是搖頭丸250倍」言論，遭衛福部以《食安法》舉發，蘇要求傳喚總統蔡英文作證，這時的聲量最高。蘇後來改口「萊劑的毒性僅是搖頭丸的1/4」後，聲量急速下滑。

「聲量看政治」表示，從聲量的結果來看，應對蘇偉碩醫師，可以更有智慧，不必換來政府負面的罵名。

有網友表示，「應該作的事，邀請專家學者來開公聽會，叫蘇偉碩出席反方，姜至剛教授出席正方！用告的沒必要！」「殺一儆百還是有其必要，會看公聽會的是少數，其實這個數字錯誤在之前的公聽會就有人指出了。」

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(中時新聞網)