美國參院就聯準會(Fed)緊急放款權限的爭議達成共識，清除了通過9,000億美元新振興措施的最大障礙，參眾兩院可望趕在美東時間周日半夜(台北時間周一早上11點)就附加在支出法案裡的新振興措施投票表決。

參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)上周末晚在國會山莊表示，按照目前情勢發展下去，只要沒有任何障礙，國會周日就能投票表決新振興案。

國會共和與民主兩黨領袖，計劃把針對疫情紓困的新振興措施，附加在1.4兆美元財政支出法案上。該法案讓政府支出可運作至明年9月底。新振興措施包括直接向個人發放600美元，和為失業者每周提供300美元補助。

目前臨時支出法案在周日凌晨到期，國會必須通過新支出法案才能讓政府運作下去，否則又面臨局部關門窘境。但新振興措施跟支出法案綁在一起討論，讓參院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)罕見地上週末開會談判。

兩黨在新振興措施上的主要歧見是Fed放款權限。麥康奈爾的發言人周日說，Fed的爭議已被解決，國會能開始就目前美國家庭、工人與企業急需紓困的措施達成共識。

知情人士透露，兩黨談判出現重大進展，主要是舒默與賓州共和黨參議員杜美(Pat Toomey)同意財政部收回Fed在「新冠病毒援助 與經濟安全法案」(CARES Act)緊急貸款機制裡未用完的4,290億美元。

另外，Fed明年不能在未經國會批准下，推出同樣的緊急貸款機制。但兩黨協議未防止Fed推出其他類似機制。

民主黨原先不滿共和黨限制Fed放款權限，是要制約拜登上台後挽救經濟的能力。共和黨認為民主黨要延續Fed放款權限，只考量他們選區的利益，因此應維護Fed的獨立性而不是讓其政治化。

(工商 )