音樂製作人呂曉棟上月底因心臟疾病猝逝，家屬今（20日）舉辦告別式，許多歌手都到場送他最後一程，謝金燕也在經紀人的陪同下，穿著一身黑低調送別恩師，稍早她則在IG沉痛發文，難掩哀傷心情。

謝金燕在IG貼岀一張黑底白字圖，表示很努力不去想呂曉棟，但淚眼已經無法再負荷，告訴自己不可以再哭，便勤奮的練歌，以為讓自己處於忙碌的狀態，就忘記忘記對方的離開，「但...幾乎每一首歌都是我們一起製作的回憶，我練一首、哭一首，我要怎麼才能忍住不哭，一個人，怎麼就這樣消失在這世界。」

謝金燕哀痛發文。（圖／翻攝自IG）

另外，謝金燕也發文感謝恩師呂曉棟留下這麼多好音樂，不捨向對方喊話：「今天送走您，您就真的從這世界上消失了嗎？」情緒相當低落。

呂曉棟生前和許多台語歌手合作，最知名的就是製作謝金燕〈練舞功〉、〈逼逼逼〉等歌曲，讓謝金燕再次翻紅，可說是捧紅「台語電音天后」的最大推手，上月底他獨自赴金山區金寶山內的高以翔墓園祭拜，未料卻被發現倒臥墓園旁，已無生命跡象，緊急送往台大醫院金山分院救治，急救後仍宣告不治，享年63歲。

(中時新聞網)