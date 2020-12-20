B-52轟炸機是現役最古老的大型作戰飛機，無法判斷它會服役多久。美國空軍後勤單位剛剛將一架完成修復的B-52H再次披掛上陣，擔任美國戰略空軍的成員。

航空學家報導，這架編號60-034，綽號「智者」(Wiseguy)轟炸機，大約是在1962年的時候完成的，很快就投入當時正如如荼的越戰，也參與了日後的許多作戰任務。經過超過1萬7千飛行小時的服役後，「智者」於2008年前往俗稱「飛機墳場」的亞利桑那州戴維斯-蒙特漢空軍基地(Davis–Monthan AFB)封存，由當地的第309航空維修和再生小組（AMARG）來照顧，暫時結束了「智者」的服役生涯。

第307維修中隊指揮官兼飛行員羅伯特·伯吉斯，在「智者」修復後，擔任試飛的工作。(圖/美國空軍)

有意思的是，在「智者」的駕駛艙中，一位匿名的名行員還寫下留言「 AMARG，這是60-034，參與了從冷戰最黑暗的日子，到全球反恐戰爭，一直是捍衛美國前線的哨兵。請好好照顧她……直到我們再次需要她。」

B-52H 60-0034 Wise Guy is Back

雖然這樣說，但是進入飛機填場的轟炸機，想要再次重返現役的機會很小。AMARG通常被稱為「零件廠」，因為送來此處的飛機，往往其作用是擔任「殺肉」的零件。

然而這位飛行員的留言卻在十幾年後成真了。2016年5月19日，1架隷屬美國空軍第69遠征轟炸中隊的B-52H轟炸機，在從關島安德生空軍基地(Andersen AFB)起飛後不久墜毀，儘管機上的7位組員安全地逃脫，但是少了一架B-52是無法改變的，因此美國空軍生命週期管理中心(AFLCMC)向AMARG要求，找出合適的封存B-52，將其修復到可以復役的程度，補足B-52機隊到76架的標準。「智者」就是此時被挑中的。

2018年12月，「智者」開始了一系列結的構檢查，當天負責評估狀態的美國空軍第307維修中隊指揮官兼飛行員羅伯特·伯吉斯上校(Robert Burgess)說：「都還不錯，只是後起落架上有裂痕、缺少兩個引擎，還需要更換所有電池、液壓管、燃料管，也要換所有的輪胎。」

這當然是個大工程，307維修中隊每天都要工作，任何時候都有13至20名維修人員在修復，到2019年5月，「智者」達到可以起飛的程度，接下來是安全測試，機組人員將它飛往巴克戴爾基地(Barksdale AFB)，進行新一代航電的改裝，以及總共1萬多小時的飛行測試。他們「穩步而緩慢」地將「智者」一步一步優化。

今年4月，「智者」來到廷克空軍基地（Tinker AFB)，加裝作戰的相關裝備，包括旋轉彈艙等武器，最近終於完成全部的改裝工作。

這是美國空軍第二次將B-52H轟炸機從飛機墳場復活的故事，上一次完成全面修復的B-52H，是編號61-1007，暱稱為「幽靈騎士」，它於2015年完成修復，2016年回到現役。

(中時新聞網)