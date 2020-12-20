南韓20日通報新增破紀錄的1097起新冠肺炎確診病例，包括首爾一座監獄爆185例群聚感染，前總統李明博也在這所監獄服刑，經病毒採檢呈現陰性反應。根據《路透社》報導，南韓連續第5天單日新增確診病例破千，在首爾東部看守所更是有高達185名囚犯在篩檢後確診，包括前總統李明博也在這間監獄服刑，所幸李明博的篩檢結果呈現陰性。

對於南韓疫情攀升，部分醫療專家批評政府過晚升高社交距離防疫標準，誇張的是，20日下午1點左右還發生染疫病患趁轉院時逃走的事件，當地警方花費2小時後才將患者逮捕。

據《韓聯社》報導，南韓忠清北道陰城郡希望醫院，當時救護車準備載著2名確診患者，前往首爾廣津區的國立精神健康中心，沒想到其中一名58歲的病患趁醫護不注意解開扣帶，於精神健康中心大門口攔下計程車逃離。

據了解，這名患者當時仍穿著病人服，院方在事發後已通知患者家屬，據韓媒《MBC》報導，當地警方在歷經2小時後才在忠清北道清州市將這名58歲女患者逮捕歸案。

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(中時新聞網)