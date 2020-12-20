據《美聯社》等外媒報導，總部設於德州達拉斯的藥品零售商麥克森公司於美東時間20日6時(臺灣時間20日19時)宣布，莫德納疫苗已展開全美配送。莫德納疫苗18日獲美國食品暨藥物管理局(FDA)緊急授權批准上市，而成為美國第2支2019冠狀病毒疫苗。

《美聯社》報導指出，田納西州曼菲斯(Memphis)的藥品工廠的員工，正快馬加鞭地將莫德納公司與國家衛生研究院研發的疫苗裝箱。隨著配送開始，預計21日便可開始注射接種，距離FDA緊急授權僅3天。

隨著莫德納疫苗配送至全美逾3700個點後，加上輝瑞疫苗的助攻，有利於疫苗施打的規模與速度。美方估計，接下來1週將分別配送590萬與200萬劑的莫德納與輝瑞疫苗。

報導表示，由專家組成的委員會20日稍晚將討論首波接種對象為何，以加速疫苗施打的速度。根據初步估計，直到明天春天以前，疫苗數量仍不足以讓一般民眾都能接受注射，故將按比例分配疫苗施打。

專家指出，「重點工作者」可能成為首波接種對象。由於大眾運輸工具司機、雜貨店員工，這些人是感染高風險族群，故應首先施打；但也有人主張65歲以上的老人與患有特定疾病的患者應優先接種，因其死亡率最高。

雖然專家小組的建議可望獲得美國疾病管制暨預防中心(CDC)的首肯；但CDC強調各州做法會有所不同，因為當地衛生部門對於誰屬於更危險的族群，恐有不同認定。

不論是輝瑞疫苗還是莫德納疫苗，首次接種後的數週便須接受第2劑的注射，且第2劑須與首劑來自同一家公司。原本美國雄心萬丈的喊出年底前為2000萬人施打第1劑；不過，這個目標恐延宕至2021年1月的第1週才能達成。

(中時新聞網)