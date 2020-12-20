民進黨政府8月底拍板美國萊豬、萊牛進口台灣，但至今近4個月，卻有多份民調顯示，台灣民眾並不歡迎萊豬的到來，台中市長盧秀燕在16日甚至當面向美國在台協會處長酈英傑表態反萊豬。高雄文藻外語大學國際事務系主任賴文儀受訪時回應，蔡政府為何強行推動萊豬原因。

AIT處長酈英傑16日拜會盧秀燕，盧在媒體面前表態台中市民反萊豬心聲。而AIT會後嚴詞聲明，「所有美國出口產品遵循最高且符合證據的標準，政治人物散播不實資訊並引發毫無根據的焦慮，對所有人無益」。盧秀燕隔日受訪時再度回應，守護市民健康、為民發聲，是她的職責，AIT的發言，她表示尊重。

出身台中政治世家的賴文儀18日接受港媒《中評社》專訪，他表示，AIT和盧秀燕背後都有各自的立場，彼此互槓沒什麼不對，但AIT在會後發聲明批盧秀燕，就有些失去外交高度。

賴文儀指出，或許會有人好奇，民進黨為何要在萊豬進口政策上逆水行舟？他認為可能原因在於，民進黨支持者大多充滿感性，而台灣在大陸崛起後，國際地位處於劣勢。因此民進黨只要在「對中政策上強硬」，其他政策縱使連環出包，但只要民進黨再打「抗中牌」，大部份台灣人還是會選擇把萊豬吞下去。

(中時新聞網)