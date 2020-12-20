麻古茶坊今（20日）緊急發出道歉聲明。（摘自臉書）

知名手搖飲料店麻古茶坊18日推出飲料「連5天買一送一」活動，爆發排隊熱潮，不過由於民眾反應太過踴躍，幾天下來許多人想喝飲料卻向隅，反倒引起民怨。怒轟活動騙很大，明明看到冰箱還有貨，卻告知消費者已售完。對此，業者也在活動第三天緊急發布道歉聲明。

麻古茶坊配合柳丁產季，特地結合台灣果農推出促銷，在活動期間18日至22日內，一連五天，只要到全台店面購買「翡翠柳橙」，即可享有買一送一。活動成功帶來排隊人潮。

不過，在麻古臉書貼文下方，有許多網友留言指出，特地到店買促銷飲料，卻被告知柳橙已售完，不過令他們納悶的是，看冰箱內明明還有柳橙，認為店家根本「騙很大」，認為店家推出買一送一活動沒有誠意。

網友砲轟，「冰箱明明就一堆柳橙，為什麼說賣完了，就是騙很大啊，沒誠意就不要辦嗎」、「沒誠意就不要辦活動，讓人印象大打折扣」、「跑2天根本買不到，説下星期二才進貨」、「真的要辦買一送一活動，量就該準備足夠，說賣完我真的不相信」、「怕人買就不要辦這種活動」。

對此，麻古茶坊今（20日）緊急發出道歉聲明，坦言這次配合農糧署舉辦的「買一送一」活動受民眾熱烈響應，門市銷售暴衝到平常銷量的10倍之多，但也造成許多民眾向隅而心生怨懟。麻古表示，「為了堅持採用產地新鮮現採直送門市的鮮果來製作每一杯飲品，每天限量售完為止，這是麻古茶坊所有門市的理念，以及對客人的一份初衷。」強調不會為了衝杯數而不顧品質，同時也致上最深的歉意。

留言中，也不乏民眾替麻古打氣，希望大家能體恤店家辛勞，不要因為沒買到限量促銷就生氣罵人。「排隊的人真的很多，重點是她們沒停過，好可憐喔！」、「拜託不要欺負店家，一杯要榨5顆柳橙，全程手榨、沒有機器。等待吧，很有誠意的柳橙綠了」、「門市人員真的很辛苦，手沒停過服務態度還是很好」。

翡翠柳橙活動說明 |... 由麻古茶坊macu 發佈於 2020年12月19日 星期六

(中時新聞網)