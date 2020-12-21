一名20多歲長相俊俏的男子，就醫主訴肛門痛，不時發出疼痛的「啊啊」聲，急診科醫師請他趴在床上檢查，脫下外褲後卻遇上內褲黏住的窘境，施力一拉患部，卻驚見「血膿湯」，讓醫師相當傻眼，「摳得太爛了！」

急診科美女醫師田知學在《醫師好辣》節目中分享一名曾收治的個案，一名20多歲的年輕帥哥就診，一到急診室就表示自己肛門痛，懷疑是「肛門膿瘍」，但田知學看他走路的樣子卻不像，但會因疼痛不適發出「啊啊」的哀號聲。

田知學請該名男病患趴在床上做進一步檢查，詭異的是外褲脫下來後，內褲卻卡住，黏在肛門溝最上面，再用力一拉發現患部流膿、流湯又流血，彷彿像是菜市場裡賣的「紅肉梨」，一坨就卡在屁股溝上方。

急診科醫師脫下男病患內褲一看，驚見流膿、流湯又流血的畫面。（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

田知學無奈地說，這一看就是很簡單的「藏毛囊腫」，但他已經弄得太爛了，詢問之下才知道男子不僅用指甲摳，還曾用原子筆不停挖，卻沒有一次成功弄乾淨，傷口不斷地被破壞之下，就成了這般的糜爛模樣。清除後才發現裡面藏了一坨毛及膿，男患者因為發燒，最後先住院控制感染，再由外科醫師進行清創手術。

田知學表示，藏毛囊腫好發於年輕男性，其他像是愛運動的人，身上容易藏汙納垢處都須留意，特別是有些毛很容易長疔仔的年輕男生的屁股，有時候就很容易長藏毛囊腫。

「藏毛囊腫」常與「藏毛竇」一起發生，為軟組織內藏毛髮的疾病，常發生在臀部股溝附近，又合稱「藏毛疾病」。在第二次世界大戰中，英、美等國發病率高，是因士兵均有長期乘坐吉普車的經歷，故又稱之為「吉普車病」。該症狀好發於10～20多歲，25歲後發生率下滑，於40歲之後發生則更罕見。

包括多毛髮、成年男性、常需久坐工作者，因臀部長時間與座椅磨擦，需要特別留意，而本身股溝較深或是股溝內生長毛髮的人也要小心；肥胖、個人衛生習慣差的民眾都是患此病症的高風險族群。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)