tutorJr總經理黃嘉琦（左）代表捐贈線上英文課程及二手電腦 ，由謝政達代收。（許哲瑗攝）

tutorJr線上英文課程學習實況。（許哲瑗攝）

tutorJr響應新北市好日子愛心大平台，提供50位弱勢學童線上英文學習課程，及各1組二手電腦與耳機，透過捐贈科技化的英語教育資源，為弱勢學童在英語學習的路上加油打氣，到場的鐘同學表示，這對於無力負擔補習費的弱勢家庭來說，相當受用。

現就讀高中1年級的鐘同學，是在單親家庭長大的孩子，他和哥哥由父親獨自扶養，不料日前父親因病過世，哥哥適逢18歲成年，選擇投入軍人行列，就是期待有一份穩定薪水貼補家用，同時也能為保衛國家盡點心力，鐘同學則是師長與同儕眼中表現優秀的學生，他非常感謝板橋社福中心社工協助連結tutorJr的英文學習資源，希望透過語言學習，提升競爭力，翻轉自己的未來。

tutorJr總經理黃嘉琦表示，公司秉持服務回饋的心念，結合數位科技，讓弱勢學童不只是看錄影檔學習英文而已，而是在家就可以與外籍教師進行線上互動，鼓勵弱勢學童於自然生活情境中，勇於開口說英語，且能多加運用課程資源，以養成自主學習的好習慣。

新北市副市長謝政達和社會局副局長許秀能到場代表受贈，謝政達表示，許多出生於弱勢家庭的學童，因為家中經濟能力的不足，致沒有多餘金錢可以在外補習，學習外語或才藝，感謝tutorJr捐贈課程及電腦設備，幫助弱勢學童打造優質的英文學習環境。

在tutorJr捐贈聖誕趴中，透過家戶阿嬤及乖孫的開場劇點出，弱勢家戶要有閒錢補習英文，是非常奢望，感謝tutorJr的捐贈課程及電腦設備。此外，到場參加活動的大小朋友都被該公司3層樓高的溜滑梯所吸引，體驗溜滑梯的刺激及樂趣，也讓他們在聖誕節前收到這個聖誕禮物。

(中時 )