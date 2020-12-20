高雄今晚發生重大車禍，一對情侶疑違規遭撞飛釀兩死。（柯宗緯翻攝）

死者身分也曝光，是UBA（大專籃球聯賽）虎尾科大隊長，無緣再爭奪籃球冠軍。

高市前鎮區20日晚間發生重大車禍，一對情侶騎機車雙載，行經凱旋四路與瑞田街交叉口，疑似未兩段式左轉，造成後方直行汽車追撞，23歲陳姓男騎士及20歲蔡女送醫搶救後，雙雙不治，至於詳細事故原因仍待警方進一步釐清。而死者身分也曝光，是UBA（大專籃球聯賽）虎尾科大隊長，無緣再爭奪籃球冠軍，今晚是載女友為他的阿嬤慶生，未料卻發生白髮人送黑髮人悲劇。

陳男是高雄人，三民家商畢業後，加入UBA虎科大擔任隊長，就讀自動化工程系4年級，身高190公分的他打的是前鋒，縱橫球場與隊友合作無間，還曾約定好要一起「爭奪籃球賽總冠軍」，未料如今因為一場橫禍斷送年輕性命，再也難以圓夢。

今晚家屬接到惡耗趕赴醫院，蔡女的母親在急診室外頭淚崩，據悉陳男是載女友到高雄幫陳男的阿嬤慶生，未料發生這場意外。另外，蔡姓女友家庭疑經營茶園，也會分享茶園生活，活躍於社交軟體上，不少貼文都獲的友人按讚。

警方指出，重機車駕駛和乘客送醫急救搶救，仍造成兩死悲劇，雙方駕駛都無酒精反應，初步調查是機車未依規定兩段式左轉，但詳細事故原因有待再釐清。

(中時 )