林心如和霍建華結婚4年，育有一女「小海豚」，低調的兩人十分保護孩子，不曾讓女兒在公眾場合露面，但還是有親友透露，小海豚遺傳了爸媽的優良基因，模樣十分可愛，林心如和霍建華也對她疼愛有加，有網友就提出疑問，討論起小海豚才年僅3歲，身價竟然就已經破億。

網友在微博發文，指出林心如最近收到不少廠商送的聖誕禮物，從她曬出的照片可以看到琳瑯滿目的禮物裡，不但有卡片、糖果、花茶，甚至還有一款義大利高端品牌最新兒童訂製款，小巧的粉紅色包包竟要價人民幣12,400元（約新台幣54,000元），還有其他名牌送親子背包給林心如。

事實上，過去林心如就曾曬出和女兒雙手疊在一起的可愛照片，2人手上戴的母女手鍊，加起來也要價美金3,600元（約新台幣10萬元），以前林心如出席珠寶活動，也曾說過想把超過3億的珠寶打包，「有女兒後，買珠寶更加心安理得，因為珠寶未來可以傳承給女兒」。

林心如曾曬女兒可愛的小手，大家卻將焦點放在價格不斐的手鍊上。(圖/翻攝自林心如IG)

林心如甚至計畫，要等到小海豚成年，將珠寶一件一件傳承給她，「或許在女兒18歲前，每次生日都可買一件珠寶當生日禮物，在女兒可以配戴前，我先戴」，小海豚小小年紀就滿身名牌也讓網友十分羨慕，直呼投對胎很重要。

(中時新聞網)