全球知名成人影片網站《Pornhub》，遭指控含有兒童色情、性侵等犯罪影片，日前官方下架至少千萬部影片，不少忠實用戶哀號，不僅《Pornhub》被盯上，據悉，另一個也很受歡迎的成人網站《xvideos》是下一個目標，新聞曝光後，也讓《Pornhub》執行長的背景還有財力，再次引發關注。

《Pornhub》網站創始人，同時也是母公司《MindGeek》執行長安東（Feras Antoon），被媒體揭露，4年前在加拿大蒙特婁（Montreal）的一處自然保護區附近，買地並耗資230萬加幣（約台幣5100萬）建造頂級奢華豪宅，目前這棟豪宅已經快要完工，外觀也隨之曝光。

根據外媒報導，這棟豪宅從外面看起來就像城堡，規模非常龐大，光豪宅正面就多達20個窗戶，裡面至少有6個停車位，有媒體前往施工現場，發現施工團隊正在安裝一扇與兩層樓差不多高的巨大拱門。因為豪宅地點是保護區，安東必須在他處花錢種160棵樹，才能在土地上蓋房；且豪宅地點是當地有名的「黑手黨街」，居住許多犯罪分子。

今年45歲的安東，出生於敘利亞，目前是加拿大公民，安東除了創建《Pornhub》網站，他還是世界上最大的色情公司《MindGeek》的共同擁有者兼首席執行官，事件爆發後，即使《Pornhub》刪除大量影片，仍無法平息人們怒火，因此將不滿轉移到創始人安東身上。

(中時新聞網)