獲得公托專業組第1名為三峽鳶山公托中心 ，由謝政達頒發給賴字儀老師（右）。（許哲瑗攝）

新北市專為托育托嬰中心一日作息舉辦第一屆金萌獎頒獎 ，所有獲獎者合影。（許哲瑗攝）

透過影片讓家長和社會大眾了解每位托育人員是如何的愛孩子。（許哲瑗攝）

透過影片讓家長和社會大眾了解每位托育人員是如何的愛孩子。（許哲瑗攝）

為鼓勵托育人員的辛勞，新北市政府舉辦托嬰中心一日作息影片徵選，並於12月20日在板橋大遠百威秀影城，仿造金馬獎頒獎模式，由評審委員當眾揭曉，結果由永和網溪公托中心和私立彤言彤語托嬰中心分別奪得公、私托人氣獎首獎；三峽鳶山公托中心和私立捧馨園托嬰中心分別獲得公、私托專業組首獎。應邀到場頒獎的副市長謝政達表示，托育、托嬰中心是孩子第2個家，托育人員也是孩子第一個老師，希望社會大眾多予肯定和支持。

評審委員之一李又宗導演表示，就拍片專業來說，天氣、寵物和小孩是3個最無法控制的元素，他曾經拍片10小時，有位小孩哭了8小時無法配合，全劇組求爺爺告奶奶，因此他觀賞全部37支影片，非常驚訝老師們竟然有辦法拍出孩子最純真可愛、最自然的笑容，評審團在最後決賽時討論了近4小時才出爐。

獲得公托人氣組1、2名分別為永和網溪、永和中興；獲得私托人氣組1、2名分別為彤言彤語托嬰中心、麥迪兒托嬰中心。獲得公托專業組1、2名分別為三峽鳶山、新莊裕民；獲得私托專業組1、2、3名分別為捧馨園一館、麥迪兒、捧馨園二館，因私托參加踴躍，因此評審按比例多給一名。

謝政達頒獎表示，為增進境內各托嬰中心的專業交流，透過影片徵選鼓勵各托嬰中心發展專業優質的托育服務，從環境設備到老師與孩子的互動，希望提供孩子成長最佳的環境。

謝政達說，新北市總托嬰中心家數包含公托86家共有278家，市府一直秉持優質、平價、多元、永續經營的托育理念，希望讓家長可以兼顧職場和幼兒照顧，讓寶貝們在完善的托育環境下健康快樂成長，因此透過影片讓家長和社會大眾了解每位托育人員是如何的愛孩子。

市議員江怡臻和劉美芳亦出席頒獎典禮，社會局副局長許秀能表示，所有得獎影片都放在社會局官網、新北育兒資訊網和「友善公托、幸福新北」FB上，歡迎大家觀賞。

(中時 )