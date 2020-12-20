旭富製藥入夜後繼續燒，染紅天空。(蔡依珍攝)

旭富製藥入夜後繼續燒，染紅天空。(蔡依珍攝)

旭富製藥大火，波及到一旁桃園紙廠、東陽精機、國晟工業及鴻利針織等4間工廠，火勢雖然已於下午5點32分獲得控制，但殘火仍一路從中午燒到深夜，入夜後海湖天空仍一片通紅，空氣瀰漫惡臭，估計燃燒面積達3.4萬平方公尺，恐要明天中午才能撲滅惡火。

旭富大火一發不可收拾，不但ABCD製程區和室外儲槽全面燃燒，燃燒面積達1萬0817平方公尺，更一路波及4間廠房，緊鄰的桃園紙廠首當其衝，紙類加速燃燒，1樓中後段紙類物品幾乎燒個精光，燃燒面積7358平方公尺，災情慘烈，業者感嘆是成立近半世紀以來最嚴重的火災；東陽工業的辦公室也幾乎全毀，面積達8370平方公尺。

從事黃銅金屬加工業的國晟工業，僅有燒到倉庫處約400平方公尺，但鐵皮廠房遭燒穿，業者擔憂若下雨，工廠設備可能不保。鴻利紡織廠雖然是4間公司最遠的一間，但因儲放大量易燃的布類，廠房付之一炬，燃燒面積達7231平方公尺。

海湖工業區現場瀰漫濃濃塑膠和化學藥劑惡臭，居民紛紛關緊門窗，環保局第一時間即派20名稽查員到場監測空氣品質，直至晚間數值都符合標準，因業者在第一時間即通報，也符合《空汙法》規定，將持續監控，至於汙水一度測出達強酸，現場也以沙包圍堵，搭配水車抽水，避免汙染擴大。

(中時 )