市府同仁裝扮成聖誕老公公及耶誕女郎發放糖果。（許哲瑗攝）

侯友宜晚間率市府團隊與新北市眾牧長及教友千人詩班齊唱耶誕詩歌，透過歌聲溫馨瞭亮震撼，將福音散播整個耶誕城。（許哲瑗攝）

侯友宜晚間率市府團隊與新北市眾牧長及教友千人詩班齊唱耶誕詩歌，透過歌聲溫馨瞭亮震撼，將福音散播整個耶誕城。（許哲瑗攝）

侯友宜與台東縣長饒慶鈴下午也一起在「台東好農」快閃攤位，推廣台東優質農產品「釋迦」。（許哲瑗攝）

市府同仁合照歡慶耶誕佳節，期許城市安居樂業。（許哲瑗攝）

新北歡樂耶誕城最具宗教特色的平安晚會20日登場，由愛心園遊會熱鬧開場，民政局長柯慶忠也以薩克斯風演奏最夯的《鬼滅之刃》主題曲《炎》，與藝人們接力開唱，市長侯友宜晚間率市府團隊與新北市眾牧長及教友千人詩班齊唱耶誕詩歌，透過歌聲溫馨瞭亮震撼，將福音散播整個耶誕城。

侯友宜表示，新北平安晚會連辦9年，已是歡樂耶誕城最盛大、溫馨的特色宗教活動，感謝各教會分享耶誕佳節的歡樂與喜悅，每年攜手舉辦平安晚會及關懷弱勢，尤其在2020這特別的一年，讓大家在充滿祝福的日子裡彼此關懷，共禱全球疫情遠離、安居樂業。

活動下午由愛心園遊會率先登場，規畫40多個教會特色美食、跳蚤市場、遊戲區等攤位；人氣最夯的「福音解籤攤位」大排長龍，牧師透過聖經籤詩摘錄的福音，為民眾祈求好運，許多民眾都是年年來尋求心靈寄託及為新的一年祈願；14位市府同仁裝扮成聖誕老公公及耶誕女郎發放糖果，氣氛溫馨熱絡。

市長侯友宜與台東縣長饒慶鈴下午也一起在「台東好農」快閃攤位，推廣台東優質農產品「釋迦」，口感細緻、果肉香甜飽滿的大目釋迦以及鳳梨釋迦，吸引現場不少民眾搶購，直誇高品質的台東釋迦，自用送禮都相宜。

民政局介紹，今年平安晚會由知名主播何戎及張晏塵搭檔主持，歌手金智娟、艾成、舞思愛等藝人及典躍舞團、天韻合唱團輪番帶來精彩表演，最高潮的市府團隊與教友千人詩班齊唱《奇異恩典》、《平安夜》、《普世歡騰》等詩歌報佳音，讓活動現場瀰漫著平安夜的幸福氛圍。

民政局長柯慶忠表示，耶誕平安晚會用愛心園遊會及舞蹈、音樂、生命分享等表演形式，營造溫馨和諧節慶氣氛，並攜手社會公益力量關懷弱勢，將愛散播到每個角落，也與市民分享平安喜樂的夜晚。

(中時 )