民進黨政府將於明年開放美豬，精神科醫師蘇偉碩也因發表「萊豬就是毒豬」言論，遭衛福部告發。「聲量看政治」粉專發現近30日美豬聲量，行政院長蘇貞昌仍以22.59%的正負面聲量獨占鰲頭，蘇偉碩則以21.8%衝至第二名。令人意外的是，台中市長盧秀燕突襲AIT反萊豬，卻僅第8名。台北市長柯文哲則為第16名，

「聲量看政治」根據近30天，以萊豬、美豬、美牛、萊克多巴胺、瘦肉精、萊劑、反萊豬等7個新聞標籤關鍵字來看政治人物的新聞聲量。從11月20日至昨日近30天為止，蘇貞昌仍承受最大的正負面聲量討論，佔相關新聞人物的22.59%；其次，就是宣稱反萊克多巴胺，卻引用錯誤數據的蘇偉碩，佔21.8%。

該粉專指出，原以為盧秀燕因為突襲AIT宣示反萊豬，聲量會衝極高，事實上在相關新聞中，也僅第八名，佔相關新聞人物的4.9%。

粉專表示，原本以為事事會批評中央的台北市長柯文哲，在相關議題上，又比上次更無聲量，未料這次來到第16名，佔相關新聞人物的0.79%。柯文哲近期的主要戰場還是在社會住宅，他在美豬議題似乎一直保持極為低調，一反柯文哲過去大砲的風格。

(中時新聞網)