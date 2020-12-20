在蔡英文總統吹響修憲號角後，憲政體制改造將成為未來2年台灣政治的主旋律，有不少政治人物認為台灣應該走向內閣制，而台灣是否應該轉型為內閣制，建議朝建立權責相符、符合內閣制精神的政治體系，也引起網友討論，但不少網友並不看好台灣採用內閣制的政治體系。

一名網友在PTT上發文表示，如果台灣變內閣制，多數黨組閣，會不會比較好？並指出，「不然大家都說行政院長有責無權，而且國會可以內閣下台，閣揆可以解散國會，立法行政互相制衡，這樣台灣政治是不是會變更好？」

有些網友並不看好獲認同台灣應該轉型為內閣制，「不會，你看立委水準就知道」、「但是我國立委水準實在是」、「內閣制更慘吧？我國立委水準根本就是國際笑話」、「你是說要讓我們選的那群區域立委去當各部會首長嗎？」、「日本的貴族政治就是內閣害的」。

有的網友則認為台灣應該採用總統制，「台灣要改就應該改美國的總統制」、「台灣適合的是總統制吧」；還有網友則是吐槽總統制和內閣制，「總統制容易酬庸，內閣制容易分贓」。

(中時新聞網)