訓練孩童防災意識（鶯歌幼兒園提供／許哲瑗新北傳真）

捏陶體驗。（鶯歌幼兒園提供／許哲瑗新北傳真）

開心發聖誕禮物。（鶯歌幼兒園提供／許哲瑗新北傳真）

鶯歌蘊含豐富「陶瓷」文化，以「陶」為主軸，新北市立鶯歌幼兒園結合聖誕節創意巧思裝扮，融入「防災」元素，親子共同探索「鶯歌老街」，展開一場精采的闖關冒險之旅，像是「大家捏陶 樂淘淘」帶領親子同享玩陶之樂；「地震避難 我最會」指導孩童如果發生地震了，警報響起時 ，要趕快趴下、掩護保護自己。

「救護包紮 一起學」由「急救站」護理師教孩童如何包紮受傷的地方；「防災桌遊 真有趣」透過桌遊「防災賓果遊戲」，帶領親子一起動腦、動手，驚叫聲連連衝破災時難關；「避難~包了沒？」教導孩童平時「緊急避難包」裡面要裝那些物品，讓孩童和家人相互合作迅速來準備；「天搖地動 我不怕」由冠軍歌王華昇帶領大家唱唱跳跳，充滿青春活力，以在地歌聲唱出希望與情愛，溫暖每一個人的心靈。

鶯歌幼兒園表示，盼透過瘋狂有趣的闖關冒險之旅，讓親子體驗不一樣的聖誕節活動，還有小寶貝吸睛Special裝扮，與家人共享玩陶之樂，生活中增進防災意識與應變能力，讓小寶貝成為小小防災專家，大家度過歡樂難忘的聖誕節活動。

(中時 )