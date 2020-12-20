日本32歲男星東出昌大和渡邊杏原本是演藝圈模範夫妻，今年初驚爆婚變分居，男方被抓包偷吃3年前還未成年的女星唐田英里佳，重創兩人形象，而唐田英里佳自從爆出不倫戀，便人間蒸發近一年，近日則被抓包換了新髮型偷偷復出。

唐田英里佳爆岀當小三後曾被事務所冷藏，還一度行蹤不明，直到日前唐田的姐姐接受雜誌訪問，透露只收過妹妹的短訊，並表是對方不會退出娛樂圈，而近日唐田英里佳就被發現不只替攝影雜誌《日本Camera》撰寫連載專欄「mirror」，事務所也在社交網公開唐田的及耳短髮近照，被外界猜測是復工的第一步。

唐田英里佳偷偷復出，為攝影雜誌寫專欄之外，事務所也PO岀其短髮近照。（圖／翻攝自日網）

唐田英里佳今年10月就曾被日媒曝光近況，指她被經紀公司安排到辦公室協助行政工作，並拍到她剪去一頭長髮現身街頭的照片，這回爆岀復工，日本網友依舊不領情。

東出昌大和唐田英里佳2017年拍攝電影《睡著也好醒來也罷》搞婚外情，當時不只女方未成年，正宮渡邊杏還懷著第三胎，讓東出昌大的愛家好男人形象瞬間崩塌，儘管透過朋友求和妻子，仍挽救不了婚姻，兩人在今年8月簽字離婚，將共同養育3個子女，監護權歸給渡邊杏。

(中時新聞網)