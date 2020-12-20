民進黨舉行「2020十大假訊息」票選活動，19日公布票選結果，其中來自境內的新聞事件，前5名依序為「國民黨被國際認證的美豬假影片」、「口罩與衛生紙原料相同」、「網傳蔡政府開會吃7000元便當」、「網傳桃園將封城」、「前榮總醫師稱空氣都能驗到萊劑」。經常針貶時事的精神科醫師沈政男表示，實在太扯！不知道裡頭有多少是民進黨的被告？

沈政男20日在臉書貼文表示，要保證不吃到瘦肉精，只有兩個方法，一是不吃飯，改成打點滴，另一個就是吃素了。民進黨政府說，萊豬來了以後，看產地標籤就可避開，是嗎？可見你們根本沒在吃小吃，這個政策明顯是由對食物沒感情、對台灣飲食文化也不了解的人所做的決定。

沈政男接著指出，高雄市警局本來要約談蘇偉碩醫生，現在已經取消了，改由檢察官以他字案處理了？什麼叫他字案？為什麼轉彎了？看來只要反萊豬的力量夠大，他們也會轉彎。

沈政男不滿說，民進黨公布的「年度十大假訊息」，也實在太扯，竟然不知有多少是民進黨的被告？民進黨政府根本就是全世界最會用假新聞告人的政權。竟然會有「假新聞？給他告到不敢造假！」這種膝蓋反射的政策思維；他敢說，整個民進黨裡面，沒有一人的通識教育是及格的。能不能去查查fake news、misinformation、disinformation，該怎麼處理？怎會以為，三百六十行相關法律都加一條「造謠就抓去關」條款，就能解決？代誌不是憨人想的那麼簡單啦。

要保證不吃到瘦肉精，只有兩個方法，一是不吃飯，改成打點滴，另一就是吃素了。 於是我現在已經開始儘量吃素了，今天吃的是林森路與五廊街口的中興素食，附圖那樣兩人份餐點，價格是兩百二。這家除了一般的素食自助餐，門口騎樓下也有攤子在賣素麵、紅燒湯... 由沈政男發佈於 2020年12月20日 星期日

(中時新聞網)