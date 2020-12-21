美國萊豬及萊牛，政府將在明年一月進口到台灣，但萊豬到底能不能吃？全國公務人員協會榮譽理事長李來希表示，再過一段時間，大家吃的食物，就會開始有美豬及內臟，他個人認為，現在這個政府在萊豬政策上有「三大不可信」。

民進黨政府在今年8月底拍板開放萊豬、30個月齡以上萊牛進口，不但引發民怨，更讓在野黨質疑，民進黨拿台灣人民健康去交換卻沒和美國簽任何貿易協議，官員也一直說不清楚。且國人普遍憂慮因食安難以把關而危害個人健康。國內養豬業者則憂心，因低價萊豬將入侵，擔心衝擊豬內臟、加工、飼料等相關產業，粗估未來虧損將達百億元以上。

在野的國民黨則從多次阻擋蘇揆施政報告、號召群眾和民團一起「秋鬥」、在立法院結合民眾黨進行數波抗爭，向民進黨政府表達強烈不滿。

李來希20日先是表示，他自己並不擔心居家飲食會吃到含萊劑的冷凍豬肉，該擔心的是在外工作與求學外食的人。因為基於成本與利潤考量，餐廳食堂使用冷凍進口牛肉豬肉已是必然，假如肉品安全仍有疑慮，即便是一丁點，台灣民眾都不應容許。

對於萊豬、萊牛往後究竟是吃還是不吃？李來希也坦言，他個人「不信標章，也不信商人的品格，更不信這個政府的承諾，是什麼樣的政府，讓人民連吃飯都不能安心」。

(中時新聞網)