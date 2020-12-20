痔瘡是不少人的痛，一發現有症狀最好盡速就醫，拖下去只會更嚴重。高雄一名孕婦在蹲廁所時突然鮮血狂流，肛門痛到要叫救護車送醫。醫師檢查一看嚇傻，一顆有如「嬰兒拳頭」大的痔瘡就掉在肛門口，推都推不回去。最後透過冷凝刀手術才順利解決孕婦困擾。

根據《ETtoday》報導，高雄聯合醫院大腸直腸外科醫師謝依蒨指出，「痔瘡的盛行率非常高，不只是女生，連男生也有。」只是女生羞於啟齒，通常是要拖到嚴重了才要來看診，像是在懷孕期間。這名高雄孕婦就是因為急性痔瘡發作造成出血，肛門外還掛著如嬰兒拳頭大的痔瘡，推都推不回去，只好叫救護車掛急診。

謝依蒨解釋，產婦在生產後，通常痔瘡都無法緩解，來求診的都已有痔瘡脫垂症狀。過去門診會選擇橡皮筋結紮，不過日後還是會有出血問題，不但療程久，對病患也會造成困擾。後來謝依蒨替該孕婦採取較新的冷凝刀處理方式，不但能一次性替所有的血管做結紮，還能同時處理每個痔瘡，讓患者在術後的疼痛感減少。

(中時新聞網)