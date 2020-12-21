難道，「老化」就等同「退化」，我們只能消極認命？事實上並非如此！《好好變老》作者平松類博士每天接觸大量高齡病患，他發現許多身心不適的情況並非「病態的變化」，而是「自然變化的規律」，進而整理出55種常見的身心變化症狀與健康慢老提案，清楚說明哪些是屬於正常的轉變，哪些是必須就醫的病變，更進一步釐清某些疼痛不適跟老化無關，是可以經過調整而逐漸改善的。

藉由正確理解身心自然變化的規律，就能對自己的改變感到釋懷，一旦身心輕鬆，就容易發揮每個年紀該有的能力水準，也能自在地享受生活。

【精彩書摘】

有事上樓，爬到二樓卻忘記自己要幹嘛，「怪了，我明明有事，但究竟是什麼事？」轉身就忘事的現象，並非年長者才有，可是發生頻率多了，難免讓人失去自信，甚至懷疑自己該不會失智了？

的確，認知機能運作不佳，會讓人突然忘記事情，不知為何而來。就如同前面談到的「把鑰匙放在冰箱裡！東西隨手就失蹤」，這是因為你在過程中一直在想著別的事，也就是一心二用的緣故。

假設上樓是為了拿手帕，途中就喃喃念著「手帕、手帕、手帕......」，保證你絕對不會忘。但假如你邊走邊想別的事，意識轉移到其他事情上，等你到了目的地，就會把目的忘得一乾二淨，之後懊惱地走回一樓，看見放手帕的小包包，或是原本打算和手帕放一起的面紙，這才想起「不就是要去二樓拿手帕嘛」。倘若你能夠睹物聯想，喚起記憶，那就不會是失智症，請儘管放心。

不過，為了一件簡單的事，來回跑好幾趟總不是辦法，如果要一心二用，那至少在往二樓的路上，想著和手帕相關的事，例如：「今天用哪一條手帕好呢？」由於腦部容納的記憶量，會隨著年歲增長而累加，多到猶如裝滿水的水桶會溢出水來一樣。就算你想再多塞一點，容量也幾乎飽滿，無法再吸收了。

根據一項對已辭世的六百多位修女的腦部解剖研究發現，這些從七十五至一百零六歲不等的修女，腦部多數已經出現失智症的樣貌，不過從她們生前的言行中卻看不出有失智表現。修女們向大家證明了，即便大腦的認知機能出現了衰退徵狀，但透過勤讀經典、虔誠事奉和規律的生活作息，專注在一件事情上，避免一心多用，對日常生活也不至於造成多大影響。

所以，與其為罹患失智症擔心害怕，不如避免濫用腦力，做好為「認知機能即使衰退，依舊可以幸福過日」的準備。別過度執著在自己的健忘上，那些生活中可有可無的事，忘了也罷。

(本文摘自《好好變老》/時報出版)

【作者簡介】

平松類

一九七八年生。愛知縣田原市人。昭和大學醫學院畢業，醫學博士，眼科醫師，目前服務於二本松眼科醫院、三友堂醫院。擁有治療高齡病患的豐富經驗，至今已累積超過十萬人，精通高齡者的症狀與煩惱。

他同時從事醫療溝通研究，也是提倡長者世代新生活方式的新老人會會員，其解說方式讓一般大眾都能清楚理解而廣受好評，活躍於日本各大報章電視媒體。

著作有《老後行為說明書》、《失智行為說明書》、《1天3分鐘14天有感：腦科學認證！拯救視力╳防失智的「蓋博符號」》等。

《好好變老》/時報出版

(中時新聞網)