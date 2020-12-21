手機螢幕必須開到最亮，否則字就會看不清楚。容易失去耐性，對客服人員常直接進入「抓狂模式」。想逛街購物，才出門就覺得累或是失去興致...這些你以為的老化現象，其實都是身體的自然變化。《好好變老》一書作者平松類博士發現，許多身心不適的情況並非「病態的變化」，而是「自然變化的規律」。

【精彩書摘】

有人抱怨「電腦螢幕、室內燈光不調亮就看不清楚」，卻也有人抱怨眼睛畏光、容易眩光。

上了年紀以後，眼睛對光線的反應會變得遲鈍。有一說法是，年過七十歲之後，需要年輕時兩倍強的光線才能夠看清楚。既然如此，為什麼老人家反而畏光、容易眩光呢？這通常是乾眼症合併白內障的緣故。

眼睛眩光和乾眼症有什麼關係呢？眼球表面有淚液形成的淚膜保護，本來應該光亮平滑的淚膜會因為乾眼症變得凹凸不平。進入眼睛的光線，在水分不足的凹陷處與水分充足的平滑處之間產生散射，就產生眩光。

眩光時，用力閉上眼睛再張開，若能夠有效降低光線的刺眼感，即可判斷眩光是由乾眼症引起的。這時請不厭其煩地按時使用眼藥水和溫敷眼睛，保護乾燥的眼球表面。但如果閉上眼睛後再張開，仍無法減輕眩光感，就要懷疑眩光可能跟白內障有關。

罹患白內障之後，看東西會變得模糊。基本上會感覺外界光線不足，總是處於昏暗狀態。因此夜晚的車燈、白天強烈的太陽光，透過混濁的水晶體，會在眼裡造成光線的散亂反射，而產生令人感到「一片白花花」的眩光。

人到八十歲以後，幾乎都有白內障，如果不是太在意，與白內障和平共處也無妨。至於在意的人，可以求助手術治療，改善視覺障礙，給自己清新光明的視野。不想動手術的話，也可以考慮服用藥物延緩白內障惡化。建議每隔幾年進行一次追蹤檢查，了解自己的視力變化。

此外，紫外線是白內障發生的原因之一，生活在熱帶地區的人，大概三、四十歲就會罹患白內障。即使是位處溫帶地區的日本，相對而言，北部罹患白內障的人口比例明顯少於溫暖的南部。

而戴眼鏡比不戴眼鏡更可以預防白內障；外出時，配戴抗紫外線鏡片更能保護好眼睛。還有，揉眼睛也是促發白內障形成的因素，這一點容易被大家忽略。眼睛是小型器官，用手揉眼睛，對眼睛來說猶如施加暴力刺激。在長期刺激之下，會造成水晶體凹凸不平，應盡量避免。

光線與光線交會之處容易發生「消失現象」，物體好像會從眼裡憑空消失。因此，汽車行進間，與對向車的車頭燈交會之際，原本走在路上的行人瞬間消失，也是這一物理現象所造成。

同樣地，白內障會引起光線散亂，原本好端端存在的物體可能一下子從眼前消失，因此必須夜間開車的人，若有白內障的話，最好要趁早治療。

(本文摘自《好好變老》/時報出版)

【作者簡介】

平松類

一九七八年生。愛知縣田原市人。昭和大學醫學院畢業，醫學博士，眼科醫師，目前服務於二本松眼科醫院、三友堂醫院。擁有治療高齡病患的豐富經驗，至今已累積超過十萬人，精通高齡者的症狀與煩惱。

他同時從事醫療溝通研究，也是提倡長者世代新生活方式的新老人會會員，其解說方式讓一般大眾都能清楚理解而廣受好評，活躍於日本各大報章電視媒體。

著作有《老後行為說明書》、《失智行為說明書》、《1天3分鐘14天有感：腦科學認證！拯救視力╳防失智的「蓋博符號」》等。

《好好變老》/時報出版

(中時新聞網)