冬至是全年黑夜最長的一天，古代人重視冬至，有「冬至大如年」的說法。運勢命理網站「旺好運」分享，冬至也是轉運的好時機，以下5個冬至轉運旺財祕法給大家做參考，快把握時機幫自己補運吧！
▍1.吃雙數湯圓
冬至當天要轉運，首先要吃湯圓。粉色丶白色至少各一顆，因為紅湯圓招桃花，白湯圓招人緣。
▍2.吃豬腳麵線
根據台灣傳統，犯太歲之年，會衝父母福份，所以要給父母買豬腳麵線吃，延壽除晦氣。犯太歲生肖也可以吃一碗豬腳麵線翻轉好運。
▍3.喝發財水、買彩券
冬至當天的吉時是上午9:00～11:00，下午15:00～17:00。適合在吉時到銀行喝杯發財水，也適合買張彩券，大家不要錯過。
▍4.吃飩餛
飩餛代表天地交運，陰陽交替混沌不明之際，各種壞運氣都可以順利換運，迎接各種嶄新能量。不愛讀書、學業不佳的學生，可以在冬至當天吃一碗餛飩，代表「混沌初開」，增長智慧之氣。
▍5.不吵架、不鬥嘴
冬至為陰陽二氣消長轉換之日，因此這天男女關係格外複雜，情侶在這一天約會要避免爭執，至於求緍、訂婚或結婚等好事也宜避開冬至。
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文章來源：旺好運
(中時新聞網)
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