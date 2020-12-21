【回憶殺】48歲資深豔星林鳳英1999年拍裸體寫真《喘息》出道，由於內容有同性情慾等大膽畫面，加上她自爆雙性戀「愛男人，也愛女人」，在當時民風保守的年代引發各界關注，但她與富商洋尪結婚後，隨即淡出演藝圈。

林鳳英外型冷豔、擁有170cm、D罩杯的傲人身材，27歲大膽拍攝全裸寫真《喘息》踏入演藝圈，面對鏡頭毫不扭捏，甚至大玩同性之愛，完全無懼外界眼光，相當做自己；2003年又出版情慾書籍《愈墮落愈美麗》自爆與歷任男友的情愛，性感的形象深植人心。除了圖文創作，林鳳英也曾主持《Easy go go go》等節目，並聲稱自己有特殊體質，語出驚人地表示多位演藝圈藝人的前世是神祇人物。

林鳳英身材惹火，不吝嗇展現性感體態。（圖／中時資料照）

歷經多場未果的戀情後，林鳳英36歲邂逅大6歲、身價約5億的比利時度假勝地De Panne民宿老闆Marc Vermeesch（馬克），兩人克服文化、語言障礙，交往3年決定訂婚，但因為證件及手續問題，延了4年才成為合法夫妻，老公甚至從戶頭轉了1千萬存款給她，讓林鳳英感動不已，覺得自己深深地被信任。

根據綜合媒體報導，林鳳英婚後淡出螢光幕，即便嫁給有錢的老公，也沒當閒閒的少奶奶，她考上推拿師證照開店做生意，老公也將法國純手工香皂的代理權給她，每個月都有固定的收入，林鳳英笑說比直接匯錢給她還有安全感。此外兩人沒有避孕，對於生混血寶寶一切隨緣。

林鳳英本來和老公因工作分隔台、比利時兩地，但聽到老公在街頭被執法過當的警察弄到受傷，氣得直接飛往比利時請律師提告，根據《自由娛樂》報導，林鳳英的悍夫行為，讓當地律師驚訝不已，公公也欣賞媳婦的義氣，感性地直呼可以放心將兒子交給她。礙於疫情影響，林鳳英被迫滯留當地，但也樂於當老公一家的開心煮婦。

(中時新聞網)