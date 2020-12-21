大陸晶圓代工龍頭中芯國際成為華為第二，被美國列入出口黑名單！現階段誰能拯救中芯？半導體業內人士透露，中芯迎來蔣尚義出任副董事長，背後有兩大盤算，一是蔣尚義可協助採購極紫外光（EUV）設備；其次，在美國制裁下，轉向發展小晶片（Chiplet）、先進封裝或能殺出一條生路。

美國商務部18日宣布，將中芯等80家陸企列入實體清單，今後沒有獲得美方許可證，美企不得銷售10奈米及以下製程技術給中芯。

對此，中芯國際20日回應表示，納入實體清單對公司短期內營運及財務狀況無重大不利影響，但對10奈米及以下先進技術的研發及產能建設有重大不利影響，將持續與美方進行溝通，並視情況採取一切可行措施，積極尋求解決方案，力爭將不利影響降至最低。

剛閃辭的中芯聯合執行長梁孟松日前在辭職聲明中披露，中芯7奈米技術開發已完成，預計2021年4月就可試產。如今美方最新禁令等於一舉封殺中芯技術升級、生產高階晶片的契機。

Digitimes報導，半導體業者表示，受美方制裁的中芯，有錢也買不到EUV和美企大廠設備材料，當務之急是另謀求生之道。因此中芯董事長周子學迎來蔣尚義，犧牲掉讓中芯製程技術大躍升的推手梁孟松也是逼不得已的決策。

事實上，周子學想借助蔣尚義與荷蘭半導體大廠艾司摩爾（ASML）的良好關係，協助中芯引進EUV等設備。蔣尚義2019年任職武漢弘芯執行長期間，曾引進首台高階ASML光刻設備，當時聲稱將用來生產14奈米及以下先進製程。

另一方面，蔣尚義再次選擇加入中芯陣營時也透露，他非常熱中先進封裝技術和小晶片（Chiplet），「在中芯國際實現理想會比較容易。」

報導指出，中芯也明白美方短期內不會罷手，讓中芯製程技術有進階發展機會，目前停留在14奈米，有大陸國內大單加持也能繼續撐下去。

中芯被列入貿易黑名單，下一步該怎麼走，成為全球業界關注焦點。未來若有ASML的助力當然最好不過，現階段與其被老美綁架，不如積極轉向Chiplet、先進封裝發展也是條生存保命之路。

(中時新聞網)