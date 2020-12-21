娛樂8點半》香港女星洪欣擁出眾美貌、氣質外型，她一出道就備受矚目，最讓人印象深刻的是，洪欣在古裝劇《深宮諜影》中，把優雅高貴的佟司庫詮釋得入木三分，不過身為大美人洪欣，情路卻不順，她當年未婚懷孕，以單親媽媽身分獨自養大兒子，而她2009年嫁給小10歲的大陸男星張丹峰，但夫妻近年卻甩不開嫩尪過去的出軌門風波。

洪欣出道後參與多部電視劇、電影演出，外型亮麗、氣質的她，在古裝戲《最後的格格》、《刁蠻公主》、《唐宮美人天下》等都有精湛演出，讓人印象深刻的莫過於，洪欣2012年在古裝劇《深宮諜影》中，把優雅高貴的佟司庫詮釋得入木三分。

洪欣雖然貴為大美人，但她情路卻不順，洪欣當年因拍電視劇《亡命天涯》與莫少聰擦出愛火，但兩人戀情卻沒有走到最後，洪欣在2000年發現懷孕，她毅然未婚生下兒子，由於孩子是在與舊愛莫少聰分手後出世，洪欣決定獨自撫養兒子長大。

洪欣當年因拍電視劇《亡命天涯》與莫少聰擦出愛火，但兩人最後以分手收場。（圖／本報系資料照片）

雖然洪欣擔起單親媽媽的重擔，不過她也因拍戲與小10歲的張丹峰相識相戀，張丹峰把洪欣兒子視為親生般的疼愛，洪欣也放心把自己的下半輩子交給張單峰，小倆口在2009年結婚、洪欣2014年生下女兒，而兒子也從莫鎬廉改名張浩峰，幸福組成一家四口。

不過張丹峰前年卻遭爆出軌，和女經紀人舉止過於親密，稱他們穿情侶衣、戴情侶手鍊證據，甚至酒店都住同一個房間，雖然經紀人出面澄清她們只是工作關係，但仍止不住輿論，洪欣只好親上火線回應「請大家放心」，並強調畢瀅和張丹峰之間的所有事情她都很清楚，至於睡同房傳聞，洪欣直呼謠言太荒謬，張丹峰也笑說：「以我老婆的性格，早就把我打死了」。

張丹峰與洪欣都曾以行動捍衛婚姻。（圖／取材自張丹峰（圖左）、洪欣微博）

不過張丹峰去年又被爆和女經紀人進出同一個房間，甚至還被傳女方有孕，張丹峰氣得連發聲明，澄清經紀人沒懷孕「經紀人這項工作通常無固定工作時間，又因談話內容通常需要保密，有時在房內工作到凌晨很正常」，至於洪欣刪除與他相關的微博，張丹峰表示是之前兩人吵架時刪掉的，卻被拿來大做文章。

風波延燒許久，張丹峰的經紀人事後引咎辭職，洪欣、張丹峰事後也被拍到合體逛街，但此後洪欣就極少與張丹峰放閃，連洪欣今年10月過生日都沒有合體，張丹峰僅一句「孩兒她媽」稱呼洪欣，而夫妻倆還在日前被傳早已離婚，是洪欣顧及張丹峰事業而沒有公開。

張丹峰、洪欣雙雙打臉離婚傳聞。（圖／取材自張丹峰微博）

對此，洪欣第一時間則曬出與老公、女兒合照，寫下：「天倫之樂」，隨後張丹峰也轉發洪欣貼文，並貼上大笑、打呵欠的貼圖，夫妻隔空放閃，來打臉離婚傳聞。

(中時新聞網)