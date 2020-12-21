今年下半年以來，互聯網平台經濟領域的壟斷行為受到中共中央空前關注，連續祭出多個反壟斷措施。日前，大陸計程車產業聯盟致函國家市場監管總局及交通運輸部，呼籲繼續進行對滴滴優步合併案的反壟斷調查，並查處平台存在的其他壟斷行為。

綜合陸媒報導，一份名為「出租汽車產業聯盟致國家市場監管總局關於繼續對滴滴出行和優步中國合併案開展反壟斷調查的建議函」的文件在網路上流傳，文件蓋有「中國出租汽車產業聯盟」紅色印章，發出時間為2020年12月17日，落款顯示主送國家市場監督管理總局反壟斷局，並抄送國家交通運輸部運輸服務司。

文件顯示，中國大陸計程車產業聯盟認為，滴滴不僅在經營者集中時未依法向國務院反壟斷執法機構進行申報，而且從與優步中國合併至今4年來看，滴滴出行涉嫌觸及《反壟斷法》中所規定的壟斷行為。

報導說，滴滴出行主要涉嫌行業壟斷的行為表現在通過從事非法營運進行不公平競爭、搶佔市場份額。最近兩年，隨著大各地主管部門加強對非法網約車的打擊力度，大部分網約車平台在合規化進程方面取得一定進展，唯有滴滴出行違反網約車管理相關法規，在多個城市繼續向沒有資質的車輛和人員派發訂單。

此外，滴滴還在2020年3月推出花小豬平台，通過向違規車輛和人員派單，採用補貼和低價方式，在三四線城市中搶佔巡遊車和正規網約車市場，嚴重違背公平競爭原則，擾亂行業秩序。

到目前為止，對於涉嫌存在經營者濫用市場支配地位，實施行業壟斷的行為，滴滴方面暫未做出回應。

(中時新聞網)