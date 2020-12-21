看來爵士中鋒戈貝爾可以徹底忘記今年3月成為NBA首位感染新冠球員陰霾了！根據《ESPN》記者麥克馬洪21日搶先爆料，爵士已跟戈貝爾完成5年2.05億美元(約新台幣58億)續約，這是NBA中鋒史上最高薪的合約，他跟米契爾都將長留爵士效力。

「這代表爵士有多麼信任我，」戈貝爾告訴《ESPN》，「他們相信我們在這些年來為了這個組織建立了什麼，包含總教練史奈德與其他所有人，這是不可置信的祝福，更是非常激動的感受，知道我們擁有共同的遠景，以及共同的目標。」

目前NBA史上最貴合約是公鹿「字母哥」阿提托康波剛簽的5年2.28億美元續約，排名第2的是巫師「忍者龜」韋斯布魯克的5年2.07億美元，戈貝爾這份續約位居史上第3貴，卻是中鋒史上最貴，排在第4的是柯瑞5年2.01億美元。

「對我來說，我的目標始終是奪冠，」第5年合約將是球員選項的戈貝爾表示，「當我們跟我的經紀人開始協商，我決定我不想要超級頂薪合約，對我而言，我想證明一切非關金錢，而是延續我們所建立的一切，我將為爵士奉獻所有。」

戈貝爾強調，「我想包含米契爾、總教練史奈德，以及新老闆萊恩史密斯，我們都在想著同樣的事，我們都想建立一些前所未有的東西。對我來說，那也是讓我感到相當興奮的原因，我相信我們將會替爵士贏下一座總冠軍獎盃。」

(中時 )