美國針對2019冠狀病毒疫情而提出的9000億美元振興方案，因聯邦準備理事會放款規定而引爆爭議，導致始終擱置不前；不過，美參議員在19日連夜挑燈協商後，已突破障礙並達成協議，最快20日國會就可表決該案。

根據國會領導人妥協計畫，紓困方案將為大多數美國民眾提供每週300元美金的臨時失業補助金，以及600美元的經濟振興金。此外，疫情紓困方案將附加到1.4兆美元(約新台幣39.5兆元)的支出法案中，而該法案讓政府可應付各項計畫道2021年9月。

參議院民主黨領袖舒默19日表示，「如果事情照現有節奏發展，20日就能順利進行投票表決」。雖然杜美一派雲淡風輕，但事實上協商過程中卻和賓州共和黨議員杜美針鋒相對。

杜美堅持，紓困方案必須明定聯邦準備理事會在2020年12月31日後，不能持續提供緊急貸款給小企業、州與地方政府；但民主黨人駁斥，這根本「管太寬」，不但讓聯準會綁手綁腳，甚至限制即將上臺的拜登政府，影響其振興經濟的能力。據3月通過的《新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》(CARES Act），相關貸款12月31日將屆期。

杜美則反駁，其提案並非「對美聯儲緊急貸款授權的權力，進行全面改革」；不過，杜美最終點頭「除去其提案中的籠統措辭，以免阻止聯準會主席未來建立類似措施」。國會助理更表示，妥協內容即將完成，疫情紓困案「距離達成最後協議僅剩一步之遙」。不過，如果投票於20日晚上登場，委員們很難完全閱讀並理解法案全文。

(中時新聞網)