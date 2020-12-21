侯佩岑生日當天緊急就醫 粉絲超心疼 03:432020/12/21 中時 吳維書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 侯佩岑20日剛迎接43歲生日，她在臉書寫下：「希望大家健康平安喜樂每一天。」充滿正能量的生日願望，讓粉絲紛紛送上祝福，沒想到一邁入21日的凌晨時分，她忽然上傳就醫照，讓粉絲相當擔心。 侯佩岑21日在臉書寫下：「感謝辛苦的醫護人員，急性過敏，現在好多了。」疑似因為急性過敏緊急就醫，在仁愛醫院治療，白皙的手上被繃帶纏了好幾圈，似乎仍在治療中。照片一出，粉絲非常心疼，不斷暖心留言，希望她能好好保重自己的身體。 侯佩岑緊急就醫。（摘自臉書） (中時 ) #粉絲 #侯佩岑 #就醫 #緊急 #臉書 也許您會感興趣 其他人正在看 娛樂熱門新聞 《型男大主廚》郭主義美味背後辛酸 昔扛龐大醫藥費咬牙養大3子女 - 娛樂 24歲正妹網紅慘遭閨蜜出賣 一張無P照讓她殘酷原形畢露 - 娛樂 胡歌遇死亡車禍「這女人因他喪命」 屢蓋學校以她命名堅稱一生不忘 - 娛樂 金泰希起初不愛他 Rain爆料交往內幕「單戀了一年」 - 娛樂 小S女兒許老三舞蹈比賽拿金牌 現場粉絲爆料：真的厲害 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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