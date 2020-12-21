侯佩岑20日剛迎接43歲生日，她在臉書寫下：「希望大家健康平安喜樂每一天。」充滿正能量的生日願望，讓粉絲紛紛送上祝福，沒想到一邁入21日的凌晨時分，她忽然上傳就醫照，讓粉絲相當擔心。

侯佩岑21日在臉書寫下：「感謝辛苦的醫護人員，急性過敏，現在好多了。」疑似因為急性過敏緊急就醫，在仁愛醫院治療，白皙的手上被繃帶纏了好幾圈，似乎仍在治療中。照片一出，粉絲非常心疼，不斷暖心留言，希望她能好好保重自己的身體。

侯佩岑緊急就醫。（摘自臉書）

(中時 )